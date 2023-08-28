Пропала во время занятий дайвингом: многодетную петербурженку разыскивают в Египте

Жительница Северной столицы пропала во время отдыха в Египте. Мать четверых детей любит экстремально проводить досуг — одним из ее увлечений является дайвинг. После погружения в воду в очередной раз женщина не всплыла. Сейчас спасатели ведут ее поиски, передает Life.ru

Петербурженка приехала на отдых вместе с мужем. У пары был намечен десятидневный круиз, во время которого было запланировано погружение в одном из самых популярных мест — у острова Гифтун к югу от Хургады.

Группа, к которой примкнули супруги, состояла из профессиональных дайверов. В злополучный день полюбоваться морским красотами нырнули девять человек, однако всплыли только восемь. Россиянка по какой-то причине пропала.

По словам гидов, туристы из РФ пошли на слишком опасную глубину. Глава семейства в процессе почувствовал себя плохо и вернулся. Его супруга продолжила погружение. Сейчас в районе исчезновения туристки работают спасатели.

Ранее в Магнитогорске завершились поиски ведущего, которые длились четыре дня. Оказалось, что мужчина погиб при странных обстоятельствах.