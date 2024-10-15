Турист попытался забраться на мост ради фото для соцсетей и погиб

Турист из Великобритании попытался забраться за мост в Испании ради фото для соцсетей, сорвался и погиб. Об этом пишет издание Talavera.

26-летний блогер захотел залезть на 180-метровый вантовый мост в регионе Кастилия-Ла-Манча вместе с 24-летним приятелем. В ходе подъема британский инфлюенсер не удержался и разбился.

Местные власти назвали инцидент «прискорбным». Они отметили, что забираться на мост категорически запрещено и об этом сообщалось неоднократно.

Министерство иностранных дел Великобритании проигнорировало просьбу журналистов прокомментировать ситуацию.

Ранее мы писали, что пьяный российский футболист ударил в живот официантку в московском баре.

Также сообщалось, что в Новосибирске 17-летнему подростку зажало голову в сушилке на производстве бетона.