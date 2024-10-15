Опубликовано 15 октября 2024, 10:201 мин.
Российскому подростку зажало голову в сушилке на производстве бетона
17-летний подросток погиб на заводе по производству бетона в Новосибирске.
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В Новосибирске подросток погиб на территории завода по производству бетона. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.
По данным источника, 17-летнему юноше зажало голову в сушилке на производстве бетона. На место вызвали спасателей, однако к моменту их прибытия несовершеннолетний уже умер.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.
Ранее мы писали, что у берегов Камчатки спасли россиянина, который 67 дней дрейфовал в лодке. Выживший турист похудел на 50 килограммов, был обезвожен и находился в тяжелом состоянии. В настоящий момент его доставляют в больницу в Магаданскую область.
Также сообщалось, что в Нижегородской области мужчина попытался оживить умершего пятимесячного сына с помощью электричества.