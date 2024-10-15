Российскому подростку зажало голову в сушилке на производстве бетона

В Новосибирске подросток погиб на территории завода по производству бетона. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

По данным источника, 17-летнему юноше зажало голову в сушилке на производстве бетона. На место вызвали спасателей, однако к моменту их прибытия несовершеннолетний уже умер.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

Ранее мы писали, что у берегов Камчатки спасли россиянина, который 67 дней дрейфовал в лодке. Выживший турист похудел на 50 килограммов, был обезвожен и находился в тяжелом состоянии. В настоящий момент его доставляют в больницу в Магаданскую область.

Также сообщалось, что в Нижегородской области мужчина попытался оживить умершего пятимесячного сына с помощью электричества.