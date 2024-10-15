Пьяный российский футболист ударил в живот официантку в московском баре

21-летний футболист Даниил Крапивников устроил дебош в одном из баров Москвы. Нетрезвый спортсмен ударил в живот официантку.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, инцидент произошел в ночь с 13 на 14 октября. Команда Крапивникова «Родина-Медиа» обыграла «ФК 10». Спортсмены отправились праздновать победу в бар. Даниил изрядно выпил и решил ударить в живот официантку.

Крапивников утверждает, что всему виной стало его состояние. Но, по словам футболиста, он не бил девушку, а просто «оступился и наступил ей на ногу».

Даниил извинился перед официанткой и персоналом заведения.

Ранее клиентка одного из петербургских салонов красоты ударила мастера ножницами в голову. Женщину не устроил полученный результат.

До этого мы писали, что воспитательница ударила девочку тарелкой по лицу за отказ есть. Подробнее читайте здесь.