Молния убила мужчину на пляже во время медового месяца

В США мужчина умер во время медового месяца. Когда он отдыхал на пляже Нью-Смирна во Флориде, в него ударила молния. Об этом сообщает mk.ru.

Директор по безопасности пляжей округа Волусия Тэмми Малфурс рассказал, что 29-летний американец находился у воды в непогоду. Из-за удара молнии он получил тяжелые травмы. Спасатели оказали ему первую помощь, после чего передали врачам. Однако, несмотря на усилия медиков, мужчина скончался.

Примечательно, что во Флориде американец проводил медовый месяц со своей новой женой. Где была супруга мужчины в момент удара молнии, не уточняется.

К слову, это не первый подобный случай за последние дни. В июне от грозы пострадали люди на поле для гольфа. Им потребовалась помощь медиков, но госпитализировать их не стали.

Ранее россиянин впал в кому на отдыхе в Турции, а его подруга умерла по неизвестным причинам. Семье мужчины выставили счет в больнице почти на 1 млн рублей.