Молния убила футболиста во время матча в Перу

Перуанский футболист Хосе Уго Де ла Круз Меза умер от удара молнии во время матча. Об этом пишет испанское издание Marca.

ЧП произошло на 23-й минуте матча между клубами «Хувентуд Беллависта» и «Фамилия Чокка» в перуанском городе Уанкайо. Футболисты обеих команд уходили с поля из-за начавшегося шторма, молния ударила в 34-летнего защитника, когда тот находился рядом с вратарем.

Уточняется, что спортсменов оперативно доставили в больницу, однако Де ла Круз Меза уже скончался. Вратарь, который находился рядом с защитником, получил серьезные ожоги, но остался жив.

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