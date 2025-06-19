Труп женщины нашли в здании МХТ им. Чехова

В здании МХТ имени А. П. Чехова нашли труп женщины. Как сообщает mk.ru, ей 62 года, она работала реквизитором.

По данным источника, утром 19 июня обнаружили тело начальницы смены реквизиторского отделения. Женщину нашли на складе реквизита около 10 часов утра.

По предварительной информации, смерть могла наступить еще вечером 18 июня. В день происшествия спектакли завершились около 22:00. После представления обычно проводится получасовая уборка. Коллеги предполагают, что женщине могло стать плохо во время переодевания.

Отмечается, что недавно пострадавшая проходила лечение из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Известно, что она проработала в театре более 30 лет.

Ранее мы писали о том, что тело мужчины нашли в голове монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде. Сообщалось, что пожилому человеку могло стать плохо во время экскурсии. Внутри скульптуры есть помещение, в которое можно пройти через люк.

Также стало известно о смерти 37-летнего танцора, который жил и зарабатывал в Таиланде.