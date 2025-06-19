Пропавшего 37-летнего танцора Виктора Горелихина нашли мертвым в Таиланде. Об этом сообщает aif.ru.

В 2011 году россиянин переехал в Таиланд, где зарабатывал на жизнь танцами. На курорте он познакомился с девушкой из Южной Кореи, на которой вскоре женился. Спустя годы Виктор решил навестить мать из Самары, а затем вернулся на Пхукет. Мужчина ежедневно выходил на связь с женой и мамой, но с 8 июня от него не было новостей.

Жена Виктора, проживающая в Южной Кореи, вылетела к нему в Таиланд, подала заявление в полицию, проверила камеры видеонаблюдения, которые запечатлели супруга в компании девушек. Разозлившись, кореянка прекратила поиски и улетела. Тогда к поискам подключилась мама россиянина, которая обратилась за помощью к живущей в Таиланде активистке. Та узнала, что Виктор попал в аварию на мотоцикле и не выжил.

«Жена вылетела, как только узнала, что мой сын лежит в морге. У меня все перевернулось. Это мой единственный ребенок», — рассказала мать умершего.

Кореянка пообещала привезти прах Виктора в Самару.

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