Тело мужчины нашли в голове монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде

В Волгограде на Мамаевом кургане внутри знаменитого монумента «Родина-мать зовет!» нашли труп человека. Тело находилось в районе головы скульптуры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, пока неизвестно, как именно мужчина попал внутрь монумента. После обнаружения трупа территорию закрыли для посещения.

Как сообщает Telegram-канал Baza, на месте работают экстренные службы. Предварительно, пожилому мужчине стало плохо во время экскурсии. Внутри скульптуры есть небольшое помещение, в которое можно попасть через люк. Также отмечается, что умерший мог оступиться и упасть.

Напомним, что «Родина-мать зовет!» является композиционным центром памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Монумент один их самых высоких в мире. В последний раз скульптуру закрывали на реставрацию в 2019 году.

Ранее в Петербурге мужчине заблокировали зарплатную карту, посчитав его умершим. Об этом россиянин узнал, когда явился в банк. Оказалось, что произошла техническая ошибка.