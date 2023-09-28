Труп новорожденного ребенка нашли в мусоропроводе в Череповце

В Череповце обнаружили тело новорожденного ребенка. Он был выкинут в мусоропровод. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу СУСК России по Вологодской области.

По информации источника, о страшной находке сообщила одна из местных жительниц. Она рассказала, что увидела маленький труп в мусоросборном помещении девятиэтажного дома на Северном шоссе.

На данный момент неизвестно, как погиб малыш и кто решил таким образом избавиться от него. На месте работают следователи и криминалисты. Им предстоит выяснить все обстоятельства смерти младенца.

Ранее в Омской области женщина нашла в лесополосе новорожденного мальчика. Он лежал в канаве без одежды. Ребенка экстренно госпитализировали и оказали ему необходимую помощь. Предварительно, на момент обнаружения ему было не более двух дней.

Также в Липецке умерла двухлетняя девочка из-за недосмотра матери. Малышка захлебнулась в ванне, когда ее родительница ушла по своим делам.