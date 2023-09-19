Посадила двойняшек в ванную и ушла по своим делам: ребенок утонул по недосмотру матери

В одной из квартир Липецка был найден труп двухлетней девочки. 21-летня мать оставила дочерей в ванной, а сама ушла заниматься делами по дому. Об этом сообщает следственное управление СКР по Липецкой области.

Молодая мама наполнила ванную водой, посадила туда двойняшек и оставила их без присмотра. Через какое-то время она вернулась и обнаружила одну из дочек без сознания. Девушка вызвала бригаду скорой помощи, но врачам не удалось спасти ребенка, они констатировали смерть девочки в результате утопления.

Вторая малышка наглоталась воды, но медики смогли откачать ее, после чего отвезли в местную детскую больницу.

Против матери уже возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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