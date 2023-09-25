В лесу нашли новорожденного мальчика: ребенку не более двух дней

Жительница Омской области нашла в лесополосе новорожденного мальчика. Младенец лежал в канаве без одежды. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Женщина шла на работу после обеда через лесной массив. По дороге она услышала плач ребенка: малыш лежал в канаве. Местная жительница сразу позвонила в скорую помощь и полицию.

Врачи не обнаружили ран или ушибов на теле ребенка. Согласно предварительным данным, младенцу не более двух дней. Мальчика уже госпитализировали.

На данный момент следственная группа регионального СК вместе с правоохранителями пытается установится личность матери, которая могла оставить новорожденного в лесу.

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