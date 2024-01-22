В Петербурге подросток попал в реанимацию после вечеринки с одноклассниками

В Санкт-Петербурге 17-летний подросток попал в реанимацию после вечеринки с одноклассниками, на которой были наркотики. В больницу мальчика доставили в тяжелом состоянии с отравлением психотропным веществом. Об этом сообщает издание 78.ru.

По данным источника, школьники решили устроить посиделки с запрещенными веществами. На одном из сайтов в Интернете они сделали заказ и заплатили за метадон. Однако вечеринка обернулась вызовом скорой помощи. Одному из участников резко стало плохо, из-за чего ему потребовалась помощь медиков.

Врачи забрали подростка в тяжелом состоянии в больницу. На данный момент специалисты борются за жизнь мальчика.

Отметим, что школьник живет в благополучной семье, сведений о правонарушениях с его стороны нет. Его мама работает юристом, а отец находится на пенсии.

Ранее 16-летнего подростка обнаружили мертвым на Нарвском водохранилище. Он замерз насмерть. Известно, что мальчик ушел из дома еще в середине декабря, однако найти его тело удалось только 21 января.