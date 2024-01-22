Опубликовано 22 января 2024, 09:48
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Тело вмерзло в лед: 16-летнего подростка обнаружили мертвым на Нарвском водохранилище
В Ленобласти 16-летний подросток замерз насмерть на Нарвском водохранилище.
© Pixabay.com
В Ивангороде Ленинградской области 16-летний подросток ушел из дома и замерз насмерть. Его тело вмерзло в лед на Нарвском водохранилище.
Как пояснил источник телеканала РЕН ТВ, молодой человек нигде не учится и не работает. Ранее он уходил из дома — парень состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних.
Парень ушел из дома 16 декабря, его тело обнаружили только 21 января. Оно вмерзло в лед Нарвского водохранилища почти в четырех километрах от берега.
Тело юноши направили в морг для выяснения причины смерти.
Ранее на пляже пятизвездочного отеля в Анталье нашли труп без руки и ноги.
Также мы писали, что в Калининграде нашли останки мужчины, вмерзшие в лед на берегу реки. Подробности читайте в этой статье.
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