Тело вмерзло в лед: 16-летнего подростка обнаружили мертвым на Нарвском водохранилище

В Ивангороде Ленинградской области 16-летний подросток ушел из дома и замерз насмерть. Его тело вмерзло в лед на Нарвском водохранилище.

Как пояснил источник телеканала РЕН ТВ, молодой человек нигде не учится и не работает. Ранее он уходил из дома — парень состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Парень ушел из дома 16 декабря, его тело обнаружили только 21 января. Оно вмерзло в лед Нарвского водохранилища почти в четырех километрах от берега.

Тело юноши направили в морг для выяснения причины смерти.

Ранее на пляже пятизвездочного отеля в Анталье нашли труп без руки и ноги.

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