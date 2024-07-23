Столкновения с фурой не было: раскрыты подробности ДТП, в котором погибла МотоТаня

Популярный блогер Татьяна Озолина, которую называли «самой красивой байкершей» и МотоТаней, погибла не при столкновении с фурой, как об этом ранее сообщали турецкие СМИ. Девушка ехала с минимальной скоростью и вовремя притормозила перед грузовиком.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, МотоТаня погибла по вине турецкого блогера-байкера Онура Обута, с которым она отправилась на прогулку.

Отмечается, что мотоциклист следовал за россиянкой и на большой скорости врезался в ее мотоцикл сзади, когда она оттормозилась перед ехавшей впереди фурой. После столкновения оба байкера вылетели с дороги и ударились в ограждение. Для Татьяны падение стало роковым – она получила смертельную травму головы, несмотря на наличие шлема.

Онура доставили в больницу в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

У Озолиной в Москве остался 13-летний сын. Сейчас с ним находятся родители погибшей девушки. Семья в шоковом состоянии и пока не решила вопрос транспортировкой тела в Россию.

Напомним, что о смерти байкерши стало известно 22 июля. Она погибла в ДТП в Турции.

Ранее стало известно, что за четыре дня до смерти МотоТаня написала пророческий пост в соцсети. Она рассказала, что планировала провести отпуск в Греции, но не смогла оформить документы для поездки, поэтому заявила о намерении покорить Турцию.