Трое российских детей погибли при пожаре в многоквартирном доме

Трое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме поселка Южный Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Отмечается, что пожар вспыхнул в квартире, где проживала многодетная семья. Родителям удалось вынести из горящего помещения двоих детей, однако несовершеннолетние позднее скончались в больнице. Третьего ребенка нашли огнеборцы МЧС России, он также погиб.

Пожарные смогли спасти только троих детей. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Площадь пожара составила 30 кв. м, для его тушения были задействованы 12 человек и 6 единиц техники.

Представители ведомства добавили, что возгорание обнаружили слишком поздно, поскольку не сработал пожарный извещатель. В устройстве вовремя не заменили батарейку.

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