Ребенок сгорел за полдня: четырехлетняя девочка умерла от менингита после дня рождения

Четырехлетняя девочка заразилась менингококком и через несколько дней умерла от болезни в Тобольске. Об этом сообщили горожане, чьи дети были в одной группе с ребенком в детском саду, передает 72.ru.

Мама одного из воспитанников рассказала журналистам, что 8 февраля в учреждении ввели карантин. Как стало известно, четырехлетняя девочка, которая ходила туда, попала в больницу с менингитом. А уже 9 числа ребенка не стало.

Юной воспитаннице стало плохо еще 7 февраля. Она была в детском саду с другими ребятами целый день. А 4 февраля у дошкольницы был день рождения. И на следующий день она выглядела здоровой.

«Вызвали скорую, и из реанимации уже не вернулась. Ребенок сгорел за полдня. Я так понимаю, что все боятся, никто ничего не говорит. Карантин условный: кто ходил, тот и ходил», — рассказала женщина.

Для выяснения подробностей трагичного случая журналисты отправили запрос в Роспотребнадзор.

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