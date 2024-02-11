Пьяный незнакомец нашел на улице четвероклассника и попытался сделать его своим собутыльником

Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела после попытки 39-летнего мужчины похитить ученика четвертого класса в Петербурге. Мальчика удалось спасти от подозрительного незнакомца, в результате случившегося он испытал сильный стресс, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным СМИ, школьник вместе с другом гулял по Приморскому району. В какой-то момент к друзьям подошел пьяный незнакомец. Он потребовал у ребят денег и получил 100 рублей. Но на этом мужчина не остановился. Он взял одного из мальчиков с собой в алкомаркет, а другого отправил гулять.

Тот школьник, который ушел, сразу же сообщил о случившемся родителям, а те — полиции. В итоге незнакомец был пойман вместе с несовершеннолетним. Он вел его к себе домой.

По словам соседей, 39-летнеий житель Северной столицы, испугавший ребят, имеет нездоровое пристрастие к алкоголю. Другие подробности случившегося уточняются.

Ранее в Челябинске мужчина заманил 13-летнего школьника в машину. Оказавшись наедине, незнакомец стал домогаться мальчика.