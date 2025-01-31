Трое подростков зарезали заступившегося за свою девушку россиянина

В Башкортостане трое подростков зарезали 22-летнего молодого человека. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.

ЧП произошло в Стерлитамаке. Несовершеннолетние оскорбили девушку потерпевшего в социальных сетях, и он поехал разбираться с ними. Во время разборок один из нападавших вытащил нож и нанес россиянину несколько ударов. Молодой человек умер до приезда скорой помощи.

Уточняется, что после инцидента подростки сбежали.

Ранее мы писали, что в Архангельской области мужчина случайно застрелил женщину во время застолья. Известно, что россиянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из пневматической винтовки, думая, что она не заряжена, в лоб 32-летней знакомой. В итоге женщина впала в кому и спустя четыре дня умерла в больнице.

Также сообщалось, что в Индии мужчина убил свою жену и сварил ее в скороварке. Сотрудники полиции выпустили подозреваемого на свободу, поскольку не смогли найти останки жертвы.