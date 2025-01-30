Мужчина убил свою жену и сварил ее останки

В Индии мужчину отпустили на свободу после того, как он признался, что убил жену и избавился от тела. Об этом пишет издание Daily Mail.

45-летний мужчина по имени Гурумунти из города Хайдарабада признался в убийстве 35-летней супруги, которая исчезла 16 января.

Жителя Индии уличили во лжи сотрудники полиции, когда представили факты о том, что он находился дома во время ее исчезновения. Бывший военный рассказал, что ударил возлюбленную о стену, когда они ругались. Осознав, что супруга мертва, Гурумунти разрезал ее тело кухонным ножом. После расчленения он сварил куски тела, а позднее положил останки в скороварку и в течение 5-6 часов варил. Затем неадекват выбросил все, что осталось от женщины в озеро Мирпэт.

Правоохранители выпустили мужчину на свободу, поскольку не смогли найти останки жертвы. Криминалистами изъяты из жилья подозреваемого в убийстве посуду и ножи для проведения анализа.

Примечательно, что супруги были в браке 13 лет и воспитывали двоих детей.

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