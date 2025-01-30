Пьяный россиянин в шутку выстрелил в лоб женщине

В Коряжме Архангельской области пьяный местный житель на вечеринке хвастался своей пневматической винтовкой и, полагая, что она не заряжена, в шутку выстрелил в лоб женщине. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Уточняется, что ЧП произошло вечером 25 января. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из пневматической винтовки, думая, что она не заряжена, в лоб 32-летней приятельнице.

В результате женщина впала в кому и через четыре дня умерла в больнице. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

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