Трое детей пострадали после нападения на школу в Иркутской области

Трое детей пострадали после нападения ученика школы в Иркутской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ученик, вооруженный молотком, напал на одноклассников в школе Балаганска Иркутской области. Пострадали три восьмиклассника. Двое из них получили ранения рук, еще один — головы.

Сообщается, что конфликт между учениками вспыхнул утром перед уроками в раздевалке. Мальчика обезвредил учитель физкультуры, прибежавший на крики.

В школе нападавшего охарактеризовали как тихого и молчаливого. Сейчас ребенок находится в отделении полиции, его мотивы выясняются.

Ранее мы писали о том, что в Москве неизвестный напал на мотоблогершу Анютумини и угрожал ей ножом. Злоумышленника пока поймать не удалось.

Мы также рассказывали о том, что в Челябинске задержали замдиректора школы, на которую напал ученик с молотком.