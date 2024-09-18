В Челябинске задержали замдиректора школы, на которую напал ученик с молотком. Об этом сообщает СК России по Челябинской области.

Следователи задержали заместителя директора коррекционной школы № 68 Челябинска, где ранее ученик устроил расправу с одноклассниками и учителем. В отношении замдиректора возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (Халатность).

Также следователи предъявили обвинения частной охранной организации, которая обеспечивала безопасность школы. Заместитель директора охранного предприятия задержан, ему вменяют ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание частной охранной организацией услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Правоохранители изъяли документы у подозреваемых, записи с камер наблюдения, назначены дополнительные экспертизы.

Напомним, 16 сентября 13-летний ученик с молотком напал на одноклассников во время урока. Пострадали два мальчика, девочка и 57-летняя учительница.

Ранее мы писали о том, что в Челябинске школьники опаздывают на уроки из-за усиленных досмотров.