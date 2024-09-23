В Москве неизвестный напал на мотоблогершу Анютумини и угрожал ей ножом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В Москве ищут сталкера, который избил девушку, угрожал ей ножом и пытался украсть мотоцикл. Злоумышленник сбежал с места преступления, прихватив мобильный телефон блогерши.

По словам потерпевшей, 21 сентября она почувствовала слежку по пути домой. Приехав к месту назначения, девушка подверглась нападению. Блогерше удалось сбежать от злоумышленника, но, обернувшись, она заметила, что тот сел на ее мотоцикл и пытается завести. Потерпевшая решила столкнуть мужчину с байка. Он достал нож, повалил девушку на спину и стал избивать ее ногами.

Прохожие оказали блогерше первую помощь и вызвали на место происшествия полицию и медиков. Отмечается, что девушка сильно пострадала: на ее теле множество синяков и ссадин. Также она боится выходить из дома, пока злоумышленника не поймают.

«Физически чувствую себя более-менее, а морально нет. Мне страшно выходить из дома. На видео можно понять, что целью у него был именно мой мотоцикл. Это был подготовленный товарищ. Не успела лицо разглядеть, только глаза», — сообщила блогерша 360.ru.

По информации источника, сталкер заранее готовился к нападению. За несколько часов до происшествия он пришел на обозначенное место и спрятался в кустах.

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