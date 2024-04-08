«Тело сильно сгнило»: в Москве нашли мумию мужчины возле автосалона

В Москве между автосалоном и железной дорогой нашли мумифицированное тело. Предположительно, мужчина умер еще 10 месяцев назад. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно источнику, 6 апреля труп обнаружили на улице Сокольнический Вал. Он находился возле заборов. Как именно скончался мужчина, пока неизвестно. Также нет информации и о его личности.

«Тело сильно сгнило за эти месяцы, поэтому определить возраст погибшего невозможно», - сообщил информатор канала.

Труп был направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Сотрудники правоохранительных органов на данный момент выясняют все обстоятельства произошедшего с мужчиной.

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