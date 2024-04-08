В Казахстане мать задушила семилетнюю дочь, застукавшую ее с любовником

В Казахстане, в небольшом селе Баскауга, мать задушила родную семилетнюю дочь. Сделала она это из-за того, что девочка поймала ее на измене. Женщина боялась, что ребенок расскажет о ее любовнике отцу. Подробности сообщает mk.ru.

По данным источника, в семье воспитывалось трое детей. Их папа работал пастухом в колхозе, а мать была домохозяйкой. 17 ноября 2023 года один из несовершеннолетних неожиданно пропал. Родительница семилетней школьницы призналась, что в тот день она должна была навестить отца на ферме, но в последний момент передумала и направилась к дедушке.

Полиция и более 300 волонтеров искали девочку, но ее следов так и не было обнаружено. Тогда у сотрудников правоохранительных органов возникли сомнения по поводу непричастности к исчезновению малолетней ее матери. Дело в том, что женщина постоянно путалась в показаниях и при этом особо не переживала за судьбу ребенка.

Через три дня поисков был найден труп школьницы. Тело лежало в яме, засыпанной углем, золой и прочим мусором. Как выяснилось, убила девочку ее мама, когда та застукала ее вместе с любовником. В этом женщина призналась лично. По ее словам, дочь вернулась домой из школы и увидела родительницу с чужим мужчиной. Она испугалась и крикнула, что расскажет обо всем отцу. Тогда ее мать начала ее бить, а после вместе с возлюбленным задушила ее ремнем.

После случившего было возбуждено уголовное дело. Обвиняемой грозит от 20 лет до пожизненного заключения

Ранее в Тульской области пропавшую семью с детьми нашли в самодельном лесном шалаше.