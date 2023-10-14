Три человека обнаружены в доме без признаков жизни

Три человека без признаков жизни обнаружены в одном из домов в Саратовской области. Трагедия произошла в селе Давыдовка на улице Советской.

Предварительно установлено, что в помещении была закрыта шиберная задвижка у печи, что привело к скапливанию углекислого газа. Хозяин дома, 50-летний мужчина, и двое его гостей, 50 и 55 лет, отравились угарным газом насмерть.

На данный момент следственные органы проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, написал в своем Telegram-канале представитель правительства региона Юрий Юрин.

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