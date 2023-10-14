Два дня находилась в состоянии комы: девочка месяц пролежала в больнице после посещения бассейна

Следователи организовали поверку по факту травмирования 10-летней девочки на тренировке по плаванию в Новосибирске. Школьница провела в больнице из-за тяжелой травмы месяц, пишет Ngs.ru.

За помощью к правоохранителям обратилась мать пострадавшей девочки. Она рассказала стражам порядка, что ее дочь получила травмы на тренировке по плаванию в бассейне — несовершеннолетнюю якобы несколько раз ударил по голове шестом инструктор. Именно после занятий школьница пожаловалась на головную боль.

Из-за ухудшения самочувствия девочку госпитализировали. Два дня юная пациентка провела в коме. Врачи зафиксировали у нее черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Всего несовершеннолетняя пробыла в больнице месяц. В начале октября ее выписали. Теперь в обстоятельствах травмирования школьницы разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Челябинской области ребенок пострадал в результате выброса хлора в бассейне. Медики оказали ему необходимую помощь.