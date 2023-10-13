В Екатеринбурге поймали мужчину, стрелявшего по детским площадкам и окнам, об этом сообщает Kp.ru.

Накануне в Академическом районе Екатеринбурга было неспокойно — местные жители пугались от звуков выстрелов и периодически находили в своих домах следы от пуль. Жители рассказали, что неизвестный стрелял и в сторону детских площадок.

Хулигана удалось вычислить благодаря камерам наблюдения — им оказался житель дома 155 по улице Краснолесья. Мужчину пытались задержать дважды, однако в первый раз от охранников он сбежал.

«Когда на место вышла охрана, он скрылся. Мужчина снова попал в объектив видеокамер. Операторы отследили его маршрут, а ГБР задержала стрелка и передала сотрудникам полиции», — рассказали свидетели.

В результате у 28-летнего мужчины изъяли пневматический пистолет. По факту произошедшего проводится проверка.

«28-летний мужчина, местный житель, ранее не судимый, пояснил сотрудникам территориального ОВД, что стрелял в развлекательных целях, чтобы узнать дальность попадания», — рассказали в правоохранительных органах.

Ранее мы писали о том, что в Ленобласти пенсионер пять раз выстрелил в соседа в ходе конфликта из-за собак.