В Санкт-Петербурге третьеклассник попал в реанимацию из-за острого карандаша. Об этом сообщает «Фонтанка».

3 сентября школьника увезли в больницу прямо с уроков. У него выявили перфорацию прямой кишки и перитонит. Состояние 11-летнего мальчика оценили как тяжелое.

По информации источника, ребенок попал в реанимацию из-за шутки одноклассника, сев на карандаш, который ему подставили.

СК проводит проверку.

