Окна закрыты, выступления затянулись: 16 детей упали в обморок на линейках в Подмосковье

Во время школьных линеек в Подмосковье в День знаний 16 детей упали в обморок. Их приводили в чувства родители и учителя – от госпитализации взрослые отказывались.

Подробности сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, в некоторых случаях дети теряли сознание из-за затянувшихся выступлений гостей. Часть падала в обморок уже в помещениях – там были закрыты окна.

Самым младшим школьникам, которым стало плохо, 7 и 9 лет. Самой старшей оказалась 16-летняя учащаяся из Люберец. Обморочное состояние фиксировали в основном у школьников от 11 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что мужчина жонглировал ежом у школы в Новосибирске. Инцидент произошел на линейке. Сотрудники правоохранительных органов задержали неизвестного и доставили в отдел, на мужчину составили протокол о мелком хулиганстве.