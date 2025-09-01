Жонглера ежами задержали на школьной линейке в Новосибирске

В Новосибирске мужчина с бородой, в плаще, шляпе и трех штанах жонглировал ежом на школьной линейке. Его задержали, в полиции составили протокол о мелком хулиганстве.

Подробности сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел в новосибирском Академгородке. Мужчина разбрасывал мячики, пытался играть с окружающими и жонглировал живым ежом, чтобы развлечь детей. Он был одет в трое штанов, которые приходилось менять.

Полиция скрутила неизвестного, а ежика выпустили. В правоохранительных органах заявили, что мужчина сопротивлялся и не слушался.

Сам он рассказал, что кричал при задержании из-за старой травмы позвоночника – ему было больно. Бородач принес извинения. По некоторым данным, задержанный – сотрудник одного из институтов и ранее он жонглировал у фонтана.

В августе сообщалось, что на Ямале женщина в магазине напала на директора школы из-за «косого» взгляда.