Трехлетнюю девочку могли изнасиловать в петербургском детсаду во время тихого часа

В Санкт-Петербурге женщина заподозрила, что ее трехлетнюю дочь могли изнасиловать в детском саду. Она привела ребенка на осмотр к частным врачам.

По данным Фонтанки, женщина заявила о случившемся в полицию. Она рассказала, что ее дочь находилась 11 октября в детском саду. В период тихого часа над ней могли совершить насильственные действия сексуального характера, считает мать малышки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Изучением материалов занимается следственный комитет.

Ранее в Екатеринбурге изнасиловали 14-летнюю школьницу, которая сбежала из дома. Преступление над девочкой совершил старшеклассник.

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