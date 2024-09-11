Приставил пистолет к голове: мальчик угрожал убийством 9-летнему школьнику и изнасиловал его 7-летнюю сестру

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в ситуации, при которой несовершеннолетних угрожал 9-летнему школьнику убийством и изнасиловал его 7-летнюю сестру в Шушарах. Сейчас подозреваемый задержан, передает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

По данным СМИ, нападение на детей произошло 7 сентября. В тот день мальчик, девочка и их товарищ отправились гулять. В какой-то момент к ним подошел некий школьник, которого приятель брата и сестры представил как «врага».

Завязалась поставка, повстречавшийся на пути несовершеннолетний достал пистолет и начал стрелять по ногам оппонента. Брат с сестрой в этот момент ушли, но позже хулиган догнал их вместе с приятелями.

Школьник подставил пистолет к голове мальчика, а его сестру изнасиловал. Когда дети вернулись домой, то не хотели рассказывать о случившемся. Однако потом родители все узнали и обратились за помощью в полицию.

Ранее в Улан-Удэ подросток пришел к школе 2 сентября с автоматом и в балаклаве. Его заметили и сняли на видео прохожие.