В Екатеринбурге изнасиловали 14-летнюю школьницу, которая сбежала из дома. Об этом пишет Ura.ru.

14-летняя девочка из Екатеринбурга рассказала соцработнице о том, что ее изнасиловал старшеклассник. Позже женщина передала информацию о случившемся правоохранителям.

«В полицию обратилась соцработник психиатрической больницы и сообщила о том, что одна из их пациенток утверждает, что ее изнасиловали. Семиклассница еще в августе сбежала из дома, и в один из дней оказалась в квартире барака в переулке Кыштымский. С ней там был некий парень, которого она плохо знала, и он ее якобы изнасиловал», — рассказал источник.

Полицейские допросили подозреваемого в изнасиловании девятиклассника, однако он заявил, что все было по обоюдному согласию.

Ранее мы писали о том, что экс-участница «Дома-2» Мария Сигаева заявила в полицию об изнасиловании и потере винира.