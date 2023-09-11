НАШ ШОУБИЗ
15:05, 11 сентября 2023
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Семейный праздник закончился травмами: будущая мама уехала с гендер-пати в больницу

Беременная женщина пострадала от сорвавшейся с дерева ветки во время гендер-пати.

Семейный праздник закончился травмами: будущая мама уехала с гендер-пати в больницу

© Freepik

Будущая мама решила устроить вместе с супругом гендер-пати. Однако беременной женщине пришлось уехать с праздника в больницу: на нее упала большая ветка. Об этом сообщает Фонтанка.

26-летняя жительница Санкт-Петербурга с мужем захотели узнать пол будущего ребенка необычным образом. Они организовали на природе гендер-пати, чтобы разделить радостную новость с родными и близкими.

Но прямо во время семейного торжества большая старая ветка оторвалась от дерева и упала на спину будущей маме. У женщины остались царапины и гематома, врачи уже оказали ей необходимую помощь.

Ранее мы писали, что 40-летнюю Анну Седокову поздравляют с беременностью. Поклонники предположили, что певица ждет четвертого ребенка, после свежей публикации в соцсетях. Под новым видео артистка оставила двусмысленную подпись с намеком на предстоящее пополнение в семье.

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