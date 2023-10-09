В Петербурге умерла двухлетняя девочка после прививки от трех инфекций

В Санкт-Петербурге скончалась двухлетняя малышка после того, как ей сделали прививку от трех инфекций. Известно, что мама девочки отказалась от госпитализации, решив лечить ее дома. Об этом сообщает Kp.ru.

По информации источника, ребенок лежал в больнице, так как вакцинация от дифтерии, коклюша и столбняка плохо сказалась на ее состоянии. Однако 28-летняя родительница, уроженка Узбекистана, посчитала, что справится сама с лечением и под распиской забрала дочь домой.

8 октября самочувствие девочки резко ухудшилось. Обеспокоенная мать вновь связалась с медиками, и малышку отвезли в поликлинику. Вот только помочь ей уже не удалось. Она скончалась.

На данный момент тело ребенка находится в морге. Устанавливается точная причина смерти. Произошедшим заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Пока известно, что семья, в которой умерла малышка, не состоит на учете как неблагополучная, но считается неполной.

Ранее под Волгоградом женщина пришла в поликлинику с ребенком, а ее заставили мыть полы. В очереди к врачу россиянке стало плохо, и ее стошнило. После этого сотрудница больницы вручила ей тряпку и заставила все убрать.