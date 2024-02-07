Трех пенсионерок застрелили в частном доме в Подмосковье

Трупы трех пенсионерок нашли в частном доме в подмосковной деревне Свитино. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, тела женщин обнаружил их сосед в подвале дома в ночь на 7 февраля. Один из трупов был завернут в полиэтиленовый пакет, еще два лежали рядом. Уточняется, что само убийство произошло 5 февраля.

Погибшими являются две сестры-близнецы 68 лет, а также их 65-летняя подруга, частный предприниматель. По предварительной информации, сотрудники полиции в настоящий момент смогли установить одного подозреваемого в убийстве. Мотив преступления неизвестен.

На месте ЧП задействована оперативно-следственная группа.

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