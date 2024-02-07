На Урале мужчина убил парализованную жену и совершил суицид

Житель Первоуральска (Свердловская область) лишил жизни парализованную жену и себя. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, 40-летние супруги перестали выходить на связь, родственники попытались зайти к ним в квартиру, однако дверь была заперта изнутри на щеколду. Тогда старший сын залез в жилище через окно и обнаружил родителей мертвыми, после чего вызвал полицию.

Уточняется, что россиянка долго болела туберкулезом и из-за этого была парализована, а накануне супруг собирался отправить ее в пансионат, но в итоге принял другое решение. Сам он работал водителем. У пары остались двое детей, младшему из которых 14 лет.

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