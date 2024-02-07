Российский таксист избил дубинкой и ограбил пассажира

В Москве водитель такси подвез нетрезвого пассажира, после чего избил и ограбил его. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что ЧП произошло на проспекте 60-летия Октября. Во время поездки между 40-летним подозреваемым и 34-летним пассажиром случился конфликт. В какой-то момент шофер схватил резиновую дубинку и нанес ею удары по голове оппонента. В итоге вызвавший такси получил травмы, лишился смартфона и оказался в больнице. Таксиста задержали и отправили под стражу, против него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Позднее в ходе допроса водитель такси объяснил, что изначально пассажир планировал поехать в другое место. В какой-то момент он передумал, и захотел отправиться на Проспект 60-летия Октября. Прибыв на место, клиент стал конфликтовать, вследствие чего задержанный был вынужден применить силу.

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