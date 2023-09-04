Травмы по всему телу: годовалый ребенок попал в больницу из-за супа на обед

В Санкт-Петербурге годовалый ребенок попал в больницу после обеда. По неосторожности он опрокинул на себя тарелку горячего супа. Об этом стало известно изданию 78.ru.

По информации источника, после случившегося мальчика экстренно доставили в больницу. Там ему диагностировали термический ожог 12% тела второй степени. Отмечается, что малыш получил травмы лица, шеи, груди, спины и левой руки. На данный момент он продолжает находиться в клинике. Его состояние оценивают, как тяжелое.

Остальные подробности произошедшего пока не разглашаются.

Ранее в Саратове ребенок попал в больницу после того, как на него упали футбольные ворота. Известно, что мальчик играл во дворе вместе с друзьями, но в один момент конструкция по какой-то причине начала рушиться. В итоге она придавила несовершеннолетнего и нанесла ему травмы.

Также в Подмосковье госпитализировали пятимесячного малыша после падения с кровати. Однако спасти его так и не удалось, так как изначально врач не заметил угрозы для жизни.