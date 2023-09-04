Ребенок в больнице: футбольные ворота придавили семилетнего мальчика

В Саратове семилетнего мальчика придавило футбольными воротами. Ребенок получил травмы и попал в больницу. Об этом сообщает СУ СК РФ по Саратовской области.

По данным источника, все произошло на спортивной площадке в одном из дворов. Мальчик играл в футбол, а в какой-то момент на него упали металлические ворота. Конструкция придавила ребенка, он получил травмы.

Малолетнего пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Отмечается, что следователи осмотрели место происшествия и организовали проверку, чтобы установить лица, которые отвечают за безопасность площадки.

Недавно похожая ситуация произошла в Хабаровском крае. Там 15-летнего школьника насмерть придавило бетонной плитой. Подростки пришли к заброшенному зданию, которое никем не охранялось. Попав внутрь, юноша прыгнул на перекрытие между первым и вторым этажами. Однако конструкция не выдержала его веса и рухнула вниз на школьника.

Ранее мы писали о том, как на Камчатке мачеха три года избивала и унижала пасынка за плохие оценки в школе. Оказалось, что издевательства продолжались около трех лет.