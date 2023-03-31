Травмы бедра и живота: ранее судимая жительница Петербурга попала из сауны в больницу

Пьяную 44-летнюю женщину из Санкт-Петербурга отправили в больницу после посещения сауны на Обводном канале. Об этом сообщается на сайте «Невские новости».

По данным источника, пациентка находится в ожоговом отделении. У нее зафиксировали травмы бедра и живота.

«У пострадавшей диагностировали термические ожоги наружной поверхности правого бедра и передней брюшной стенки», – отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что женщина ранее была судима за кражу.

Еще один инцидент произошел с посетителем сауны, но уже в Ростове-на-Дону. 27-летний мужчина после отдыха в сауне с друзьями стал фигурантом уголовного дела. В состоянии алкогольного опьянения он украл из заведения чучело кабана, но на утро даже не вспомнил, зачем.

Ранее мы также писали о том, что в Алтайском крае 18-летняя мать утопила своего месячного ребенка. Она родила сына около месяца назад, а 31 марта решилась пойти на преступление. Девушка взяла свое чадо, отнесла в ванную комнату и утопила. Пока неизвестно, почему женщина решила пойти на убийство сына.