Пьяный ростовчанин украл из сауны чучело кабана и стал фигурантом уголовного дела

В Ростове-на-Дону 27-летний мужчина после отдыха в сауне с друзьями стал фигурантом уголовного дела. В состоянии алкогольного опьянения он украл из заведения чучело кабана, но на утро даже не вспомнил, зачем. Об этом стало известно изданию kp.ru.

Отмечается, что обвиняемый является примерным семьянином. Он женат и воспитывает маленького ребенка. Недавно он решил отдохнуть с друзьями в банном комплексе. Кроме самих процедур, товарищи еще и много выпивали, что и привело к неожиданным последствиям. В процессе гулянки внимание мужчины привлек элемент декора – чучело головы кабана.

По всей видимости, на тот момент ростовчанин посчитал, что предмет будет лучше смотреться в интерьере его квартиры, нежели в бане, выполненной в стиле охотничьего домика. Поэтому решил его забрать с собой. Однако на утро своих мотивов вспомнить не смог и на допросе заявил, что понятия не имеет, как голова оказалась у него дома.

Пропажу хозяева комплекса заметили практически сразу, а по камерам обнаружили преступника. Так как элемент декора стоит довольно недешево – 30 тысяч рублей – они обратились в полицию и написали заявление на посетителя.

Изначально на мужчину было заведено уголовное дело, однако в последствии сторонам удалось уладить все мирным путем. Разбирательство было прекращено.

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