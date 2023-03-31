В Алтайском крае 18-летняя мать утопила своего месячного ребенка

В Алтайском крае 18-летняя мать около месяца назад родила сына, а 31 марта пошла на преступление. Она взяла ребенка, отнесла в ванную и утопила. Мальчик скончался на месте. О произошедшем пресс-службы СК и прокуратуры сообщили изданию kp.ru.

Выяснилось, что младенец скончался днем от рук своей молодой мамы в одной из квартир города Новоалтайск. Почему женщина решила пойти на убийство сына, пока неизвестно. На данный момент полиция выясняет все обстоятельства уголовного дела и осматривает место преступления. Расследование продолжается.

Молодую мать собираются судить по статье 105 УК РФ «Убийство малолетнего».

«Прокуратурой г. Новоалтайска организована проверка причин и условий произошедшего, деятельности системы органов профилактики. Контролируется ход расследования уголовного дела», - сообщили в пресс-службе прокуратору края.

Ранее в Москве сотрудники правоохранительных органов приступили к расследованию загадочного убийства 76-летнего фотографа, снимавшего для изданий «Крокодил», «Смена» и «Огонек». Пенсионер был найден мертвым в собственной квартире.