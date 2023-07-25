Тракторист напоил восьмиклассницу неизвестным напитком и надругался над ней под мостом

В Санкт-Петербурге тракторист напоил восьмиклассницу неизвестным напитком и изнасиловал. Все случилось во время прогулки. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

По данным источника, о надругательстве стало известно от матери потерпевшей. Она рассказала, что ее дочь познакомилась с мужчиной, а 22 июля отправилась с ним гулять. Он предложил ей угоститься неизвестным напитком, после чего она потеряла бдительность. Злоумышленник воспользовался беззащитностью несовершеннолетней и изнасиловал ее.

Отмечается, что правоохранители вычислили подозреваемого. Это 27-летний уроженец Сибири, который приехал работать трактористом. Мужчина уже задержан.

Сообщается, что в отношении него возбуждено уголовное дело. Пока не установлено, что за жидкость была в пластиковом стаканчике, которую предложил выпить девочке злоумышленник.

Ранее мы писали о том, что в Дивногорске нашли тело убитой 16-летней девочки. Удалось задержать подозреваемого в преступлении. Им оказался мужчина, который уже был судим за изнасилование.

Еще одна похожая история произошла во Фрязино. Там 18-летний парень хотел изнасиловать 16-летнюю девушку прямо в водоеме. Молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения. Он зашел в воду и начал приставать к девушке, которая плавала там в компании своих подруг. В какой-то момент молодой человек схватил ее и совершил действия сексуального характера.