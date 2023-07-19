Во Фрязино 18-летний парень хотел изнасиловать 16-летнюю девушку прямо в водоеме
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18-летний уроженец Таджикистана пытался изнасиловать 16-летнюю девушку во время купания. По решению Подмосковного следственного комитета злоумышленника арестовали. Об этом сообщает mk.ru.
Инцидент произошел 6 июля на Большом озере в городе Фрязино, который находится на северо-востоке Московской области. Парень был в состоянии алкогольного опьянения. Он зашел в воду и начал приставать к девушке, которая плавала там в компании своих подруг. В какой-то момент молодой человек схватил ее и совершил действия сексуального характера.
Девушка смогла отбиться от парня и выбежала из воды, но тот последовал за ней. Тогда за юную особу вступился ее 15-летний приятель, на что злоумышленник ответил угрозами.
Мать потерпевшей подала заявление в полицию, однако его не приняли в том виде, в каком просила женщина, сославшись на какие-то ошибки. Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
По словам старшего помощника руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольги Врадий, следователи провели допросы всех участников события, а также назначили необходимые экспертизы.
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