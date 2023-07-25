Был судим за изнасилование: задержан подозреваемый в убийстве 16-летней девочки из Дивногорска

В Дивногорске правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девочки, чье тело нашли в лесополосе. У нее было перерезано горло. Мужчина ранее был судим за изнасилование. Об этом сообщается на сайте Ngs24.ru со ссылкой на пресс-службу СК по краю и Хакасии.

По данным источника, подозреваемым в преступлении стал 34-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за изнасилование. Молекулярно-генетическая экспертиза уже показала, что биоматериал задержанного совпадает со следами, изъятыми на месте происшествия с тела убитой.

Тело школьницы было обнаружено вечером 24 июля в 30 метрах от автотрассы Р-257 «Енисей». По информации источника, девушку нашли практически без одежды, а рядом лежала сумка. У нее исчезли часы, телефон и вейп.

Напомним, что о пропаже девочки стало известно 23 июля. Вечером предыдущего дня она вышла, чтобы встретиться с подругой, сообщила ей, что у нее разряжается телефон и пропала. Волонтеры помогали в поисках. Сначала многие думали, что подросток сбежала из дома. Но в это никто почти не верил, так как девочка была из благополучной семьи, и сама не состояла на учете.

Отмечается, что два года назад недалеко от места, где нашли тело школьницы, было найдено тело 32-летней женщины, которую тоже убили.

Ранее мы писали о том, как во Фрязино 18-летний парень хотел изнасиловать 16-летнюю девушку прямо в водоеме.