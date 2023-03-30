Тошнота и головокружение: в Киргизии 43 школьника отравились после распыления духов

В Киргизии 43 школьника госпитализированы с отравлением после распыления духов. Об инциденте сообщает издание mk.ru со ссылкой на источник информации.

По данным СМИ, ребенок принес в одну из школ Ошской области флакончик духов и распылил его перед одноклассниками. В результате этого у детей начались рвота и головокружение. Заметив резкое ухудшение самочувствия школьников, учителя незамедлительно вызвали скорую помощь.

Всего в местную больницу госпитализировали сорока трех потерпевших. Из них 14 школьников были выписаны, 18 учеников находятся под наблюдением докторов, оставшиеся — на амбулаторном лечении.

На данный момент правоохранительные органы пытаются выяснить, какое вещество на самом деле находилось во флаконе духов.

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