Пришла домой в слезах: школьница Челябинска заявила об избиениях со стороны учительницы

Школьница Челябинска обвинила учительницу в издевательствах. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации источника, ребенок вернулся домой в слезах. После расспросов матери девочка сообщила о трудной обстановке в школе. «Она нас била, кричала, что я дура», — высказалась ученица.

Узнав об этом, родительница незамедлительно написала в чат класса и поинтересовалась, не было ли подобных инцидентов у других детей. Как выяснилось, многие школьники жалуются на неправомерное поведение учителя.

На данный момент идет разбирательство по этому делу. Также мама девочки планирует написать заявление с жалобой в министерство образования.

Ранее стала известна судьба провалившегося под лед брата Дмитрия Свиргунова. Выяснилось, что водолазы искали мужчину трое суток, однако это не дало результатов: вода оказалась слишком мутной. Комментарий начальника Центра обеспечения действий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в Ярославской области смотрите здесь.

Напомним, недавно стало известно о смерти основателя группы «Cream Soda». В ночь с 19 на 20 марта мужчина вместе с друзьями решил перейти Волгу, однако на обратном пути лед треснул, не выдержав веса людей. В результате этого 5 человек провалились в воду.